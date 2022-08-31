Шпалы подгнили: в Челябинской области сразу 8 вагонов сошли с рельсов

Два вагона опрокинулись. Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Челябинской области поздним вечером 30 августа случилась авария на железной дороги. Возле станции Нижне-Увельская с рельсов сошли восемь грузовых вагонов.

Вагоны перевозили глину. Два из них опрокинулись.

Люди при происшествии не пострадали. На расписание движения поездов авария не повлияла, так как случилась на пути, принадлежащем «Народному предприятию «Челябинское рудоуправление». Локомотив как раз пытался довезти 40 вагонов на путь общего пользования, когда часть вагонов утратила контакт —с рельсами.

— Предварительная причина схода вагонов —ненадлежащее содержание железнодорожного пути, гнилость шпал, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В ведомстве начали проверку, выясняют, как железнодорожники соблюдали требования законодательства о безопасности движения и использовании транспорта.

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