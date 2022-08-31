До +36: в последний день лета в Челябинской области установится аномальная жара

В Челябинской области будет очень жарко Фото: Иван МАКЕЕВ

Календарное лето заканчивается, но зной в Челябинской области только усиливается. Днем 31 августа прогнозируют +28, +33 градуса, а в самых южных районах региона — до +36.

Местами возможны слабые дожди и грозы, а отдельные порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду.

В региональном ГУ МЧС объявили экстренное предупреждение из-за аномальной жары. Она не просто обрушится на Челябинскую область в последний день лета, но задержится минимум до 3 сентября.

—Ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, максимальная температура воздуха +36 градусов и выше, — заявили в чрезвычайном ведомстве.

Южноуральцам советуют не выходить на улицу в разгар жары, избегать физических нагрузок и пить много воды.

Добавим, на 1 и 2 сентября в Челябинской области помимо удушающего зноя прогнозируют небольшие дожди с грозами.

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