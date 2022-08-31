В Челябинске 85-летней женщине вернули квартиру, которую переписала на себя ее внучка

Предметом раздора стала квартира в Челябинске Фото: Александр ГЛУЗ

В Челябинске 85-летняя женщина через суд вернула квартиру и дачный участок, которые по ошибке отдала своей внучке.

Пенсионерка и ее младшая родственница подписали договор дарения четыре года назад. Пожилая женщина полагала, что это договор ренты. Она надеялась, что внучка будет заботиться о ней, помогать по хозяйству, готовить, покупать необходимые продукты и лекарства. В благодарность за это после смерти челябинки недвижимость достанется внучке.

В суде выяснили, что пенсионерка не могла самостоятельно прочитать договор из-за проблем со зрением, вдобавок не понимала его истинного содержания. В итоге квартира и дача достались внучке, а обещанной заботы пожилая женщина не получила. Ей по-прежнему приходилось самой заниматься бытовыми делами и оплачивать коммунальные услуги.

Между родственницами зародился конфликт. Внучка неоднократно пыталась отправить бабушку в психиатрическую больницу, признав недееспособной, но суд ей в этом отказал.

Сама внучка во время процесса о принадлежности квартиры утверждала, что бабушкой манипулируют посторонние. Якобы, это они настроили пенсионерку против родственницы из корыстных побуждений.

Однако Центральный районный суд Челябинска учел показания свидетелей, подтвердивших, что бабушка не хотела дарить свою квартиру, а также документы о состоянии здоровья пенсионерки, и посчитал доводы старшей участницы спора более состоятельными.

— Суд считает, что возраст истца, наличие у нее заболевания, связанного с ослаблением зрения, тяжелое психическое состояние истца, появившиеся признаки деменции способствовали заблуждению истца относительно правовой природы оспариваемых договоров, что в совокупности с поведением ответчика, не разъяснившему истцу должным образом предмет договоров, сформировало у истца несоответствующее действительности представление о взаимных правах и обязанностях сторон оспариваемых договоров, — говорится в судебном решении.

Договоры дарения признали недействительными, а квартиру и дачу обязали вернуть 85-летней челябинке.

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