Машина в кювете, пострадали трое: в Челябинской области неуступчивость водителя привела к ДТП

Фото: ОГИБДД по Копейску

В Челябинской области двое взрослых и девочка-подросток получили травмы в ДТП. Авария случилась 30 августа на дороге Челябинск-Октябрьское в Копейском городском округе. Столкнулись УАЗ «Патриот» и ВАЗ-21120.

35-летний водитель УАЗа поворачивал налево и не пропустил вперед встречный ВАЗ. Автомобили столкнулись, ВАЗ выбросило в кювет.

Как рассказали в копейском ОГИБДД, пострадали три человека, находившихся в вылетевшей с дороги машине. Это 52-летний водитель и пассажирки: 47-летняя женщина и 15-летняя девочка. Всех троих с места происшествия увезли в больницу.

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