«Первоклассный» сервис: масштабная социальная акция, посвящённая Дню знаний, переехала в мобильное приложение «Умный город»

Фото: «Интерсвязь»

Южноуральская IT-компания «Интерсвязь» разработала «мобильную версию» популярной акции на базе бесплатного приложения «Интерсвязь. Умный город». С его помощью челябинцы смогут загрузить снимки первоклашек на специальный портал. Фотографии превратят в огромную галерею под открытым небом, которая 11 сентября в заключительный раз откроется в парке Гагарина. Об этом в своём выступлении на пресс-конференции, посвящённой финальному «Параду первоклассников», сообщил председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

Традиционно проект поддерживают тысячи челябинских волонтёров. В День знаний они фотографируют первоклашек и узнают о том, кем малыши мечтают стать в будущем. Чтобы вовлечь в проект все школы, требуются усилия большого количества добровольцев. Поэтому на помощь активистам пришли новейшие технологии.

Программисты Интерсвязи интегрировали «Парад первоклассников» в суперапп компании, через который родители смогут самостоятельно загружать фотографии своих детей. Снимки ребят также можно отправлять на сайт проекта парадпервоклассников.рф. Изображения принимаются до 5 сентября 2022 года включительно.

— Случалось так, что организаторы проекта были первыми, кто задавал ребёнку вопрос о том, кем он мечтает стать в будущем. Осознав своё желание, первоклассники начинали увереннее двигаться к цели, а родители всячески помогали им в этом, — делится Леонид Вахрамеев.

Во второе воскресенье сентября в парке Гагарина откроется Аллея первоклассников. На стендах разместятся десятки тысяч фотографий детей с именами и подписями. Вместе с открытием галереи свою работу начнёт и праздник профессий, а ребята смогут примерить на себя роль понравившегося специалиста на уникальных интерактивных площадках.

«Парад первоклассников» в Челябинске — одна из самых узнаваемых акций Южного Урала. В 2022 году проект подойдёт к своему логическому завершению: он закольцует 11-летний учебный цикл и объединит в себе все поколения, которые участвовали в нём ещё первоклашками, а сегодня уже стали взрослыми людьми. Социальная инициатива компании «Интерсвязь» реализуется при поддержке министерства образования Челябинской области, соорганизатором выступает ГТРК «Южный Урал».

— Детям важно высказаться, немножко дать уже самостоятельности, права выбора, чтобы они сформулировали свою мечту, ту цель, к которой потом уже можно будет двигаться, — подчеркивает Дмитрий Меркулов, заместитель директора ГТРК «Южный Урал», соорганизатор проекта «Парад первоклассников».

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