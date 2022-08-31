В челябинском микрорайоне Парковый начали строить новый жилой комплекс

Дома планируют ввести в эксплуатацию уже в конце 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске начали строить новый жилой комплекс. Он заранее получил название «Краснопольский», сообщает Chel.DK.ru. Три 11-этажных дома возведут на участке в начале Краснопольского проспекта, возле пересечения с улицами Профессора Благих и Молодогвардейцев.

В июне на публичных слушаниях одобрили проект строительства на месте зеленой зоны, а теперь на участке уже появилась стройплощадка. Возведением многоэтажек займется СЗ «Икар Север».

В каждом из домов первый этаж отдадут под офисы или магазины, а на остальных разместятся квартиры, одно-, двух- и трехкомнатные. В общей сложности в ЖК будет 1119 жилых помещений: в одном доме 298, во втором 386 и 435 в самом большом третьем здании.

Возле домов планируют обустроить парковки. Предполагается, видимо, что большая часть жителей не обзаведется личным транспортом. Возле каждой из многоэтажек планируют оставить от 94 до 172 парковочных мест.

Кроме того, перед каждой из новостроек обустроят по две детских площадки, а у двух домов будет также по три спортплощадки. Жилой комплекс рассчитывают дополнить детским садом на 200 мест.

Сдать дома застройщик надеется в конце 2023 года. При этом продажу квартир начнут уже в ближайшем месяце.

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