Будет, как в американских фильмах: в Снежинске откроют приемное отделение экстренной помощи

В приемном покое врач будет "идти" на пациента. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Снежинске к концу ноября этого года откроется новое, современное приемное отделение экстренной медицинской помощи. Об этом КП-Челябинск рассказал начальник ФГБУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России Евгений Дронов. Ранее мы писали, что УФАС отменяло закупку на поставку модульной конструкции здания, но в мае все замечания исправили, контракт отыгран, и работы уже начались.

— В рамках проекта госкорпорации «Росатом» и ФМБА «Новая модель медорганизации» мы решили организовать новое приемное отделение для оказания экстренной помощи по принципу «врач идет на пациента» — по центру ресепшен, а по краям за перегородками размещаются пациенты. Вся диагностическая база будет на одном этаже: противошоковая, аппаратная, рентген, УЗИ, все эндоскопические манипуляции, операционная. То есть мы укрупняем приемное отделение и делим его на плановое, и экстренное. Дополнительно планируем открыть травмпункт, — рассказал «Комсомолке» Евгений Дронов.

По его словам, примерный срок открытия приемного отделения – 30 ноября 2022 года. Весь проект со зданием, оборудованием, мебелью и подключением обойдется в 190 млн рублей. Финансирование – субсидия ФМБА России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.