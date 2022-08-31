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Здоровье31 августа 2022 6:27

В Челябинской области 22 школьника заболели коронавирусом накануне Дня знаний

В Челябинской области 633 человека за день заболели коронавирусом
Елена КОЛЧИНА
В школах думают, какие санитарные меры предпринимать в условиях роста заболеваемости

В школах думают, какие санитарные меры предпринимать в условиях роста заболеваемости

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за последний день диагностировали коронавирус у 633 человек, в том числе у 22 школьников. Заболеваемость вновь резко подскочила: накануне новых случаев инфекции зарегистрировали на 50 меньше.

По данным регионального министерства здравоохранения r 31 августа, сейчас от Covid-19 лечатся 6 388 жителей Челябинской области. За сутки два пациента умерли от ковидной пневмонии.

Уже 348 644 официально подтвержденных случая Covid-19 насчитали на Южном Урале за все время с начала пандемии.

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