Проспект Ленина в Челябинске перекроют на два дня из-за ремонта

Центральную улицу Челябинска раскопают в выходные Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске закроют движение по проспекту Ленина и улице 3-го Интернационала. Ограничения введут из-за ремонта теплотрассы. Об этом предупредили в теплоснабжающей компании «УСТЭК-Челябинск».

Дорога будет перекрыта с 21:00 2 сентября до 6:00 5 сентября на участке между домами №30 и №27/1 по проспекту Ленина.

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Схема: "УСТЭК-Челябинск"

p> А на улице 3-го Интернационала возле пересечения с проспектом Ленина проезд будет ограничен целвх две недели — с 21:00 2 сентября ло 22:00 15 сентбря.

На время раскопок и ремонта изменят маршруты обзественного транспорта. Схему их движения сейчас прорабатывают и обещаюи опубликовать позже.

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