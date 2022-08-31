Проспект Ленина в Челябинске перекроют на два дня из-за ремонта

Центральную улицу Челябинска раскопают в выходные
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске закроют движение по проспекту Ленина и улице 3-го Интернационала. Ограничения введут из-за ремонта теплотрассы. Об этом предупредили в теплоснабжающей компании «УСТЭК-Челябинск».
Дорога будет перекрыта с 21:00 2 сентября до 6:00 5 сентября на участке между домами №30 и №27/1 по проспекту Ленина.
<
Схема: "УСТЭК-Челябинск"
p> А на улице 3-го Интернационала возле пересечения с проспектом Ленина проезд будет ограничен целвх две недели — с 21:00 2 сентября ло 22:00 15 сентбря.
На время раскопок и ремонта изменят маршруты обзественного транспорта. Схему их движения сейчас прорабатывают и обещаюи опубликовать позже.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru