Устроился «работать» мошенником ради клубов и баров: в Челябинской области поймали курьера-афериста

Пенсионерка отдала все сбережения обманщикам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Магнитогорске пенсионерка отдала мошенникам 1 млн рублей. 84-летнюю женщину обманули по давно опробованной схеме. Незнакомец позвонил ей по телефону, напугал сообщением о попавшем в ДТП родственнике и попросил денег для урегулирования возникших после аварии проблем.

Затем к дому пенсионерки прислали курьера, который забрал деньги.

Полицейским удалось разыскать и задержать курьера. Это оказался неработающий 28-летний житель Карталинского района.

— Он нашел в интернете группу, в которой предлагалась работа курьером по перевозке денежных средств по Челябинской области. Вознаграждение составляло 10% от полученной и переведенной на счет заказчика преступления суммы. Полученные средства подозреваемый тратил в увеселительных заведениях, — рассказали в региональном ГУ МВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве. Любителю развлечений грозит до 10 лет лишения свободы.

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