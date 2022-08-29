В Челябинске фиксируют рост числа заболевших коронавирусом

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«Взрывной рост числа заражённых», — так описывают свежую коронавирусную статистику челябинские медики, передает телеграм-канал «Челябушка».

Прибавка пациентов в области составляет более 500 человек в сутки, общее число увеличивается на полсотни за день. По прогнозам, волна усилится в сентябре.

— Немудрено, что, глядя на статистику, работодатели на Южном Урале возрождают ограничения. Согласно опросу сервиса Superjob, в каждой второй компании на удалёнку ушли 8% сотрудников, с июня на дистанте стало на 11% больше персонала, — продолжают авторы паблика. — Правда, замечены в этом, в основном, представители продвинутых сфер, не требующих обязательного присутствия — IT, продаж, финансов, логистики, дизайна. А вот в торговле, увы, снова полагаются на масочный режим и социальную дистанцию.