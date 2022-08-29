Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 августа 2022 15:10

В Челябинске фиксируют рост числа заболевших коронавирусом

По прогнозам, волна усилится в сентябре
Источник:kp.ru

Фото: "КП" Архив

«Взрывной рост числа заражённых», — так описывают свежую коронавирусную статистику челябинские медики, передает телеграм-канал «Челябушка».

Прибавка пациентов в области составляет более 500 человек в сутки, общее число увеличивается на полсотни за день. По прогнозам, волна усилится в сентябре.

— Немудрено, что, глядя на статистику, работодатели на Южном Урале возрождают ограничения. Согласно опросу сервиса Superjob, в каждой второй компании на удалёнку ушли 8% сотрудников, с июня на дистанте стало на 11% больше персонала, — продолжают авторы паблика. — Правда, замечены в этом, в основном, представители продвинутых сфер, не требующих обязательного присутствия — IT, продаж, финансов, логистики, дизайна. А вот в торговле, увы, снова полагаются на масочный режим и социальную дистанцию.