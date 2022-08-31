Банк Уралсиб получил премию Finaward за клиентоориентированный подход при создании карты «Прибыль»

Карта «Прибыль» – снова в числе лучших. 25 августа команда разработчиков продукта получила награду премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2022 в номинации «За клиентоориентированный подход к разработке дебетового продукта». Премия FINAWARD ежегодно проводится журналом «Банковское обозрение».

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. «Прибыль» была создана банком на основе тщательного изучения рынка и предпочтений клиентов, благодаря чему продукт пользуется стабильно высоким спросом у целевой аудитории. Также она регулярно становится участником рейтингов лучших карточных продуктов, занимая топовые позиции. Так, недавно она возглавила Топ-3 рейтинга лучших доходных карт июня, по версии портала Банки.ру.

Карта обеспечивает своим владельцам высокий доход – новые клиенты в течение первых двух месяцев после ее открытия будут получать 9,5% годовых на ежедневный остаток, затем ставка снизится до стандартного уровня 7% годовых. Требование по сумме обязательных покупок для получения повышенной процентной ставки – всего 10 тыс. рублей в месяц (начиная со второго месяца после открытия карты), также при таких тратах карта будет автоматически обслуживаться бесплатно. Дополнительный доход по карте может принести кешбэк, бонусная программа банка «Уралсиб Бонус» предполагает возврат до 3% за все покупки (в бонусных рублях).

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

FINAWARD - премия инноваций и достижений финансовой отрасли была учреждена деловым журналом «Банковское обозрение» в 2012 году. Изначально премией «БАНКОВСКАЯ СФЕРА» награждались только банки, с 2016 года в премии стали принимать участие также финансовые компании. C 2019 года премия обрела новый бренд - FINAWARD и официальный аудит подсчета голосов в конкурсных номинациях. Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества. В рамках внеконкурсных номинаций награждаются банки, финансовые компании и их проекты за отдельные достижения на российском финансовом рынке за отчетный период.