Губернатор Челябинской области лично проинспектировал восстановление подшефных объектов на Донбассе

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— Подготовка к зиме на Донбассе беспокоит челябинское правительство не меньше, чем на родине. Такое оно, шефство — взятые обязательства надо выполнять. Чтобы обсудить состояние ЖКХ, социальных объектов Алексей Текслер с командой предпочёл отправиться на место и, кажется, это не мешает им заниматься тем же самым внутри своего региона, — пишет новостной паблик «Челябушка».

За осень силами челябинских бригад каждой котельной в Ясиноватой обеспечат по скважине, позднее в город направят автоцистерны, подключат все электроподстанции, заменят окна, в том числе в ряде жилых домов, запустят ремонтируемые детские сады, больницу, дороги. Плюс — регион поделится деньгами на оборудование в школы.

В Волновахе в сентябре–октябре наши специалисты завершат восстановление дошкольных учреждений и стоматологии, уличное освещение, в декабре — стройку многоквартирника, дополнительно реконструируют два фельдшерских пункта. Кстати, во время приезда делегации там открыли детский сад, а школа почти готова.

— Вот точно так же по существу Текслер на днях распоряжался в турне по Челябинской области. Единственное мощное отличие, судя по словам губернатора, напряжённая обстановка. «Сегодня здесь армия, это прекрасно слышно. Передовая очень близко, буквально в нескольких километрах, но мы работаем и будем дальше работать, потому что люди ждут помощи», — передает канал.