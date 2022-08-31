Разговоры южноуральцев стали короче

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Жители Челябинской области стали чаще, но меньше разговаривать друг с другом по мобильному телефону. Аналитики МегаФона зафиксировали рост числа звонков на 20% с начала года. При этом сами диалоги стали короче – сейчас они длятся в среднем около двух минут.

Наиболее общительными среди небольших населённых пунктов Челябинской области оказались село Каракульское и поселок Княжеский – здесь в среднем на жителя приходится наибольшее число минут в месяц. В топ самых разговорчивых локаций также попали Шантарино, Андреевский, Петропавловка, Томинский, Грязнушинский и Ункурда.

Среди крупных городов пальму первенства по этому показателю держит Магнитогорск. За ним следуют Челябинск, Сим, Трехгорный, Снежинск, Троицк, Чебаркуль, Карабаш, Южноуральск и Миасс.

С начала года абоненты МегаФона также стали чаще звонить с помощью современной технологии VoLTE – голос в сети четвертого поколения. Голосовой поток при таком соединении доставляется в разы быстрее и в лучшем качестве. Тембр передается четче, посторонние шумы менее заметны, как итог – собеседника слышно лучше, а голос звучит естественнее.

«Южноуральцы все активнее переходят на технологичный способ общения, и сегодня почти каждый второй диалог по мобильному телефону совершается именно в сети четвертого поколения. В целом с начала года жители нашего региона проговорили в VoLTE уже свыше тысячи лет. Помимо кристально чистого звука, абоненты при таком общении получают меньший расход заряда батареи устройства и возможность одновременно работать в интернете на высокой скорости», – рассказал директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.

Для повышения качества услуг в условиях растущей нагрузки оператор модернизировал и установил свыше 50 базовых станций в Челябинской области. В ходе работ сеть 4G впервые появилась в селе Демарино, поселках Кассельский, Смеловский, Снежный и Целинный, жители которых теперь также смогут звонить в VoLTE с наилучшим качеством звука.

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