Медицинский университет и 31 лицей попали в лидеры лучших учебных заведений

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Пожалуй, лучшие презенты челябинской областной системе образования накануне 1 сентября — новости о профильных учреждениях, оказавшихся в топах с высокими аналитическими оценками. В — Минобре региона да и в коллективах передовиков должны быть довольны положением дел, — пишет паблик «Челябушка» .

Так, южноуральский медицинский университет попал в глобальный московский рейтинг в компании с университетами Сеченова, Бауманским, Пирогова и МИСИС. В зачёт ему поставили число студентов, научных премий, цитируемость работ сотрудников и даже активность в социальных сетях.

В то же время 31-й физико-математический лицей Челябинска внесли в тройку школ страны, чьи выпускники становятся учащимися самых престижных вузов. Конкуренция высочайшая, в списке RAEX 200 позиций. Первая и вторая — у СУНЦ МГУ и физико-математического лицея Капицы.

— Отметиться в лидерах всегда приятно, а накануне 1 сентября это дополнительно подчёркивает репутацию, но тут кроется и повод расти дальше, обновлять стратегии, что, кстати, актуально для всех вузов/школ в десятилетие науки и технологий, объявленное президентским указом с 2022-го, — рассуждают авторы телеграм-канала.