Угроза обострилась: двум категориям жителей Челябинской области рекомендовали вернуться к масочному режиму

Масочный режим все еще не обязателен, но челябинцам советуют его соблюдать Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске пожилых и страдающих хроническими заболеваниями горожан просят появляться в общественных местах только в масках. С предупреждением выступила Единая дежурно-диспетчерская служба.

— В связи с ростом выявления случаев коронавирусной инфекции на территории Челябинской области, уязвимым категориям граждан рекомендуется соблюдать меры предосторожности, — говорится в сообщении ЕДДС.

В службе уточняют, что к «уязвимым категориям граждан» относятся те, у кого есть болезни органов дыхания, сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания. Все эти состояния могут обостриться при коронавирусе. Пожилые также особенно уязвимы перед инфекцией.

Пока что масочный режим — только рекомендация, штрафовать за его нарушение не будут. В региональном правительстве заявили, что не усиливают санитарные меры, хотя могут сделать это при ухудшении ситуации.

Меду тем заболеваемость Covid-19 в регионе растет все более стремительными темпами. За последний день только официально подтвержденных случаев инфекции насчитали 633. Для сравнения, 31 мая, в последний день действия обязательного масочного режима в Челябинской области, коронавирус диагностировали у 106 южноуральцев.

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