«Веселый молочник» из Америки и онлайн-кинотеатр KION представят южноуральцам комедийный сериал о жизни фермера в России

Фото: МТС

Состоялась премьера трейлера документального комедийного сериала «Земля больших возможностей» из линейки KION Originals о сибирском фермере Джастасе Уолкере, который мечтает возродить фермерскую культуру в России. Уже шестого сентября сериал будет доступен всем жителям Челябинской области в онлайн-кинотеатре KION, созданном МТС. Трейлер сериала можно посмотреть по ссылке уже сейчас.

«Земля больших возможностей» — это уникальный документальный проект, живая, динамичная история с социальным аспектом и чудесными юмором. Сериал показывает увлекательное приключение человека из другой культуры, который адаптировался в новых условиях и сумел добиться внушительного успеха. Через цепочку неудач и потерь, преодолевая самые разные препятствия, иностранец становится только сильнее и ни на минуту не теряет веру как в себя, так и в тех, кто его окружает.

Главный герой «Земли больших возможностей» — фермер Джастас Уолкер. Когда-то Джастас вместе с большой американской семьей перебрался из Соединенных Штатов в русскую Сибирь и обосновался в поселке Такучет Красноярского края. Со временем родители Уолкера вернулись в Америку, но Джастас был настроен остаться в России. В Такучет к Уолкеру в Россию приехала его американская подруга Ребекка, ставшая впоследствии женой, с которой они вместе воспитывают уже трех дочерей. Российской аудитории американец из далекой Сибири запомнился как герой интернет-мема — однажды он попал в объектив камеры федерального телеканала и отличился от других спикеров новостного выпуска ироничным взглядом на жизнь и взрывным заразительным смехом.

За годы фермерства Джастас обустроил в Такучете настоящее персональное хозяйство. Трудолюбие и стремление во что бы то ни стало добиваться поставленных целей разительно отличает американского фермера на фоне остальных жителей деревни. «Веселый молочник», воплощающий классическую американскую мечту на исконно русской земле — образ, который не мог пройти мимо кинематографистов. Уникальная жизнь Джастаса, в которой личные драмы переплетаются с трудностями адаптации в другой стране и проблемами жизни в регионах, а личные победы – с достижениями фермерского хозяйства региона, стала основой документального мини-сериала. Жизнь и деятельность Джастаса популяризирует любовь и бережное отношение к земле, чьей бы она ни была.

В хозяйстве Джастас старался полагаться только на себя и родных людей. Со временем вести об успехе его фермерского хозяйства распространились, и у Джастаса появились первые ученики-волонтеры — быть фермерами решились Андрей и Владимир. Это бывшие городские жители, закаленные сибирскими морозами и насыщенным багажом из прошлой жизни. Не покладая рук, они трудятся на ферме, развивая собственные сельскохозяйственные ячейки. Джастас для них — наставник, ментор, человек, который через призму труда дает им новый вектор развития, возможность начать новую жизнь, не оглядываясь на травматическое прошлое.

Как отметил сам Джастас Уолкер, главный герой сериала: «Проект «Земля больших возможностей» снимали профессионалы, с которыми у меня сложились дружеские отношения. Я рад, что режиссер Андрей Ананин посвятил документальный проект теме взаимоотношения человека и земли. Я не сразу привык к тому, что постоянно нахожусь под наблюдением, мог сказать что-то лишнее, но случайность — это часть жизни, поэтому фильм удался! Думаю, что в России есть негативные стереотипы о жизни фермера, чья рутина состоит только из грязи и тяжелого труда. Есть и другие, светлые стороны — наш фильм их показывает. Также мне кажется, что «Земля больших возможностей» отражает возможный путь России, сельскохозяйственной державы, которая может накормить весь мир».

Режиссер проекта – Андрей Ананин, окончил режиссерский факультет ВГИКа (кафедра неигрового кино, мастерская С.В. Мирошниченко). Познакомился с Джастасом еще в середине 2010-х — тогда Андрей снял студенческий короткий метр «Американская мечта» (2015). В общей сложности «Земля больших возможностей» снималась 8 лет. Продюсерами проекта «Земля больших возможностей» стали Игорь Мишин, Тимур Бекмамбетов, Ангелина Ашман.

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