Двухэтажный и весь в квадратик: в челябинском микрорайоне Парковый-2 построят новый детсад

В проекте стены детсада украшены разноцветными квадратами. Иллюстрация: администрация Челябинска

В Челябинске начинают строительство нового детского сада на 120 мест. Он разместится в микрорайоне Парковый-2, на улице Татищева.

Как сообщили в мэрии Челябинска, в двухэтажном здании обустроят все необходимые помещения. Помимо комнат для детских групп там будут актовый и спортивный залы, кабинеты логопеда и медика, столовая и кухня.

Закончить строительство должны в ноябре 2023 года. За работу подрядчику заплатят 139 млн рублей.

На стройплощадке в первую очередь выкорчуют кусты и срубят 29 тополей и берез. Из этих деревьев 8 признали не осень здоровыми — с признаками угнетения и усыхания.

Позже на территории Центрального района Челябинска обещают провести компенсационные высадки.

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