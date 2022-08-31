Прятал бутылки за автопокрышками: житель Миасса хотел продать 3 тыс. литров паленого спиртного, но не смог

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области задержали бизнесмена-нелегала, который торговал алкогольными напитками без акцизных марок. У жителя Миасса изъяли 5,5 тыс. бутылок со спиртным — более 3 тыс. литров. Стоимость всей партии алкоголя составила 1,5 млн рублей.

Товар 37-летний миасец хранил в четырех гаражах, среди автомобильного инвентаря и старых вещей. Оттуда же мужчина продавал спиртное. Брал от 120 до 170 рублей за бутылку, в зависимости от объема и сорта напитка.

— По предварительным данным немаркированная продукция приобреталась в одной из соседних областей, — рассказали в региональном ГУ МВД.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело о незаконном сбыте товаров без маркировки. Сейчас полицейские разыскивают партнеров торговца и места, где они работают.

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