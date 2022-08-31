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Происшествия31 августа 2022 11:17

Перебегал дорогу: 10-летний мальчик попал в больницу после ДТП в Челябинской области

В Златоусте 10-летний мальчик попал под колеса
Елена КОЛЧИНА
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области ребенок пострадал в ДТП. Авария случилась 31 августа на улице Урицкого в Златоусте.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 10-летнего мальчика сбила LADA Priora под управлением 31-летнего мужчины. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу в неположенном месте.

Школьник получил травмы, с места аварии его увезли в больницу.

В полиции сейчас выясняют все обстоятельства ДТП.

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