Перебегал дорогу: 10-летний мальчик попал в больницу после ДТП в Челябинской области

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
В Челябинской области ребенок пострадал в ДТП. Авария случилась 31 августа на улице Урицкого в Златоусте.
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 10-летнего мальчика сбила LADA Priora под управлением 31-летнего мужчины. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу в неположенном месте.
Школьник получил травмы, с места аварии его увезли в больницу.
В полиции сейчас выясняют все обстоятельства ДТП.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru