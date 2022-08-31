В Челябинске открыли стену для легального нанесения граффити

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске в среду, 31 августа, состоялось открытие холофейма — площадки для легального нанесения граффити. Стена для рисования находится недалеко от трамвайной остановки «Завод им. Колющенко» и доступна для всех желающих в любое время.

Реализация проекта стала возможна благодаря управлению по делам молодежи администрации Челябинска, художниками Graffiti Russia и творческой студии Art Flow. На официальном открытии провели мастер-класс, на котором все желающие нарисовали на стене свой рисунок под чутким руководством опытных райтеров.

— Первые рисунки уже появляются, и мы надеемся, что в течение месяца стена примет завершенный вид. В течение года рисунки могут меняться, для граффитистов это нормальная практика - через какое-то время поверх просто наносится новое изображение, — отметил вице-мэр Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Это уже второй холофейм, который открыли в Челябинске. В прошлом году первой площадкой стало ограждение зоопарка вдоль детской железной дороги. По поручению главы города Натальи Котовой, количество таких мест в будущем обязательно увеличится.

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