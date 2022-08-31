В Челябинске официально закрыли купальный сезон и назвали лучшего спасателя города

В Челябинске в этом году работал 18 пляжей Фото: Валентина ВАГАНОВА

Администрация Челябинска в последний день лета официально закрыла купальный сезон. В этом году на пляжах города побывало более 170 тысяч отдыхающих. На счету матросов-спасателей 35 спасенных человеческих жизней, 15 из которых - детские.

— Для комфортного отдыха на территории Челябинска работало 18 пляжей. Свою службу несли 173 матроса-спасателя, которые за лето более 350 раз оказали людям первую помощь и спасли десятки человеческих жизней, — сообщили в городской администрации.

Также в мэрии назвали лучшего спасателя Челябинска по итогам пляжного сезона 2022 – это Лада Берещенова. Она работает на пляжах уже третий год, и не раз проявила себя в спасении терпящих бедствие на воде и оказании первой помощи на берегу.

Напомним, с 1 сентября все стационарные посты на пляжах прекратят работу. За безопасностью на водоемах продолжат следить специальные патрули.

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