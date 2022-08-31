В Челябинской области пятилетняя девочка пострадала в ДТП на трассе М-5

Фото: ГИБДД по Челябинской области
В Челябинской области на 1780 км трассы М-5 произошло ДТП с участием двух легковушек и фуры. В аварии пострадали два человека – 31-летняя женщина и пятилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По предварительным данным, 21-летний водитель Volkswagen Polo не убедился в безопасности маневра и делал разворот на запрещенном участке дороги. В этот момент в него влетела Audi A6, за рулем которого находился 34-летний мужчина. Его автомобиль после столкновения отбросило в сторону, где столкнулся с фурой.
Фото: ГИБДД по Челябинской области
Женщина и ребенок находились в салоне автомобиля Audi A6. Они получили травмы. Остальные участники аварии не пострадали.
Фото: ГИБДД по Челябинской области
Сейчас на участке трассы, где произошла авария, организовано реверсивное движение. Для этого туда были направлены дополнительные экипажи ДПС.
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