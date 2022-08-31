Прокуратура проверит обстоятельства пожара в челябинском селе, где огонь перекинулся на жилые дома

Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинской области прокуратура проверит обстоятельства лесного пожара, в результате которого пострадали жилые дома и постройки в селе Варна. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

— По поручению прокурора Челябинской области Карена Габриеляна и.о. прокурора Варненского района Егор Свиридов выехал на место пожара для выяснения причин и обстоятельств произошедшего. В настоящее время проводится проверка, — рассказала Наталья Мамаева.

Также в прокуратуре Варненского района организована временная приемная по телефонам 8 (35142) 2-17-01, 89227558489. Жители села могут обратиться по этим номерам за правовой помощью.

Фото: прокуратура Челябинской области

Фото: прокуратура Челябинской области

Лесной пожар в Варненском районе произошел днем 31 августа. Огонь дошел до села, в результате чего были повреждены четыре жилых дома и хозяйственные постройки на общей площади 200 квадратных метров.

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