В Челябинске рядом с железнодорожным вокзалом умер мужчина

Фото: ЧП | ДТП Челябинск / Vk.com
В Челябинске на улице Степана Разина рядом с железнодорожным вокзалом умер мужчина. По словам очевидцев, он хотел перейти дорогу через пешеходный переход, но внезапно почувствовал себя плохо и упал на асфальт.
На место происшествия вызывали скорую помощь. Мужчину пытались привести в чувства с помощью сердечно-легочной реанимации.
— Бригада скорой медицинской помощи оперативно приехала на место вызова. Время доезда составило 8 минут. К сожалению, проведенная фельдшерами сердечно-легочная реанимация не принесла результат. Смерть наступила до приезда бригады скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.
Фото: ЧП | ДТП Челябинск / Vk.com
Очевидцы предполагают, что у погибшего могли быть проблемы с сердцем. К тому же на улице в это время была жара.
В середине августа на остановке «Ворошилова» в Челябинске умер мужчина. У него случился приступ эпилепсии. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru