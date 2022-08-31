В Челябинске рядом с железнодорожным вокзалом умер мужчина

Фото: ЧП | ДТП Челябинск / Vk.com

В Челябинске на улице Степана Разина рядом с железнодорожным вокзалом умер мужчина. По словам очевидцев, он хотел перейти дорогу через пешеходный переход, но внезапно почувствовал себя плохо и упал на асфальт.

На место происшествия вызывали скорую помощь. Мужчину пытались привести в чувства с помощью сердечно-легочной реанимации.

— Бригада скорой медицинской помощи оперативно приехала на место вызова. Время доезда составило 8 минут. К сожалению, проведенная фельдшерами сердечно-легочная реанимация не принесла результат. Смерть наступила до приезда бригады скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Фото: ЧП | ДТП Челябинск / Vk.com

Очевидцы предполагают, что у погибшего могли быть проблемы с сердцем. К тому же на улице в это время была жара.

В середине августа на остановке «Ворошилова» в Челябинске умер мужчина. У него случился приступ эпилепсии. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

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