Ряд маршрутов в Челябинске изменят из-за ремонта дороги в центре города

Ехать автобусы будут в объезд на протяжении 3 дней
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске из-за ремонта теплотрассы на проспекте Ленина изменится ряд автобусных и троллейбусных маршрутов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального миндортранса.
— С 21:00 02.09.2022 до 6:00 05.09.2022 будет прекращено движение транспорта на пересечении улицы 3-го Интернационала с проспектом Ленина, — объяснили в министерстве дорог и транспорта Челябинской области.
Изменения коснутся автобусных маршрутов № 1, 2 и 4, а также троллейбусов № 10, 16, 19 и 26. Все они будут ездить в обход участка, где будут проходить ремонтные работы.
С завтрашнего дня в Челябинске изменится маршрут трамвая № 6 «ЧТЗ — Медгородок». Об этом также сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.
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