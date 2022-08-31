Двух челябинцев могут посадить на 5 лет за угон машины

Фото: пресс-службы МВД Челябинской области
В Челябинске задержали двух 21-летних парней, которые угнали «ВАЗ» стоимостью в 40 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Челябинской области.
— Оперативниками установлено, что подозреваемые проникли в машину путем взлома замка водительской двери, завели ее, соединив провода напрямую, после чего уехали в одну из деревень Курганской области, к родственникам одного из злоумышленников, — объяснили в ведомстве.
Именно у родственников угонщиков полиция обнаружила машину. За время поисков злоумышленники еще и украли из автомобиля электроинструменты на сумму в 5 тысяч рублей.
Сейчас подозреваемым избрана мера в виде обязательства о явке. За это преступление им может грозить от пяти до семи лет лишения свободы.
Ранее в Челябинской области на трассе М-5 произошло ДТП с участием двух легковушек и фуры. В аварии пострадали два человека — 31-летняя женщина и пятилетняя девочка.
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