Челябинский художник нарисовал необычный портрет Горбачева

Горбачева изобразил Альберт Растяпин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Челябинский художник Альберт Растяпин нарисовал портрет первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. На плакате изображен не только последний лидер Советского союза, но и важнейшие события, связанные с ним.

— При нем открылись первые видеосалоны, кооперативы, «Макдональдс». Произошли разрушение стены между ГДР и ФРГ, вывод войск из Афганистана, авария на Чернобыльской АЭС, борьба с пьянством, отделение республик, подписан договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — рассказал художник КП-Челябинск.

Фото: Альберт Растяпин / ВКонтакте

Кроме того, на картине также можно заметить и персон, которые играли не последнюю роль во время правления Горбачева. Так, можно заметить академика Андрея Сахарова, вернувшегося из ссылки при будущем президенте, и пилота Матиаса Руста, который прелетел из Хельсинок прямо к собору Василия Блаженного.

Ранее КП-Челябинск вспоминал о единственной поездке последнего генсека СССР в Челябинскую область за время его правления. Произошел визит при не самых лучших обстоятельствах.

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