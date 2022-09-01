В Челябинске впервые за парты сядут 17 тысяч первоклассников

Всего в школы пойдут больше 150 тысяч учеников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 1 сентября, больше 17 тысяч челябинских школьников впервые пойдут школу. В городском комитете по делам образования поделились цифрами о первоклассниках.

— В 2022 году в школы Челябинска пойдут более 17 тысяч первоклассников. Всего же на занятия в этом году пойдут порядка 150 тысяч школьников, — рассказали КП-Челябинск в ведомстве.

День знаний в этом году будет достаточно теплым — в городе ожидается температура в районе +30 градусов.

В школах будут соблюдаться меры профилактики коронавируса. В регионе уже вновь наблюдается всплеск заболеваемости. 31 августа в Челябинской области у 22 школьников был диагностирован коронавирус.

Как проходит День знаний КП-Челябинск расскажет в режиме онлайн. Делитесь своими фото и видео.

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