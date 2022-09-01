В Челябинске выставили на продажу пляж за 50 млн рублей

В сумму входит также глэмпинг и оборудование. Фото: Иван Алексеев

В Челябинске выставили на продажу пляж «Танзания» на озере Смолино. За 50 млн можно получить участок с белым песком, глэмпингом и оборудованием для водного отдыха.

— В состав пляжного комплекса входит земельный участок площадью 4267 квадратных метров с белым песком. Есть глэмпинг, шезлонги, бар и кухня, сап-борды, терасса из лиственницы, — указано в объявлении на «Авито».

Кроме того, на участке есть недостроенное двухэтажное здание, которое планируется использовать под банкетный зал.

Кстати, вчера администрация Челябинска официально закрыла купальный сезон. В этом году на пляжах города побывало более 170 тысяч отдыхающих.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru