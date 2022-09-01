«Трамваи усиливаются»: в Челябинске на двух загруженных маршрутах станет больше вагонов

По маршрутам будут курсировать сцепки из двух вагонов. Фото: ОГКУ "Организатор перевозок"
В Челябинске на протяженные и загруженные трамвайный маршруты №15 и №22 выставят дополнительные вагоны. Сделают это уже 1 сентября.
— Трамваи №15 «ЧТЗ – Чичерина» и №22 «Чичерина – Чистопольская» усиливаются, — сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок».
Там уточнили, что дополнительные вагоны будут выводить на маршрут только в будние дни. На маршруте №15 начнут работать пять двухвагонных трамваев, а на маршруте №22 двухвагонных трамваев будет целых 17.
Напомним, мэр Челябинска Наталья Котова поручила вывести максимальное количества машин на маршруты общественного транспорта. К 1 сентября в городе вырос пассажиропоток, и жители стали жаловаться на тесноту в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев.
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