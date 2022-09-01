На линейку – пешком: 1 сентября челябинским родителям запретили оставлять свои машины возле школ

Автомобилистам запретили оставлять машины рядом с местами проведения школьных линеек Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

В Челябинске и Челябинской области 1 сентября запретили парковать машины рядом со школами. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД,

Родителей школьников попросили выбрать альтернативные места, в которых можно припарковать автомобиль.

Машины, оставленные возле школ, обещают эвакуировать, правда, не на штрафстоянку, а просто подальше от мест проведения торжественных линеек.

Такие меры объясняют требованиями безопасности, которые усилены в День знаний.

Напомним, в Челябинске в школу отправляются 17 тыс. первоклассников. Мы ведем прямую трансляцию с самых интересных мероприятий 1 сентября.

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