Напоила уксусом и бросила в лесу: жительницу Челябинской области будут судить за жестокое убийство собаки

Собака умерла в лесу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области женщину будут судить за жестокое обращение с животным с применением садистских методов. 28-летняя жительница Трехгорного безжалостно расправилась с собакой.

По версии следствия, в июле этого года женщина влила в пасть собаке 70-процентный раствор уксусной кислоты. Затем она отвела животное в лес, привязала там к дереву и ушла, не оставив животному пищи и воды. Собака погибла.

— Уголовное дело направлено в Трехгорный городской суд для рассмотрения по существу, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Санкция статьи предусматривает наказание от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее под суд отправили жителя Копейска. Приятель оставил ему свою собаку, отправляясь на лечение в больницу, а копейчанин зарезал и съел пса.

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