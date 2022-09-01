Будут складывать в коробочку? Как челябинским школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках

Школьникам запретят доставать телефон во время учебного процесса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне стало известно, что школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Такое нововведение коснется и челябинских учеников, но как будет работать запрет?

На этот вопрос в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95.3 FM) ответила первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

— Использовать телефон в учебном процессе нельзя в соответствии с санитарными нормами. Иногда мы отсылаем школьников: «Посмотрите в телефоне, зайдите на такой-то ресурс, посмотрите, что это значит». Такого быть не должно. Как это будет осуществляться, решает каждое учреждение. Будет это сбор телефонов в коробочку или дети будут оставлять их у себя, а учителя будут следить, чтобы их не использовали. Надо сделать все, чтобы телефоны не отвлекали от учебы.

Телефоны за последние годы стали неотъемлемой частью учебного процесса. Ведь зачастую школьники фотографируют домашнее задание или информацию с доски, чтобы не тратить время на уроке, а переписать все в тетрадку дома. Мы провели опрос в социальных сетях, чтобы выяснить, как жители Челябинска относятся к запрету гаджетов. Оказалось, что подавляющее большинство (84%) поддерживает такую инициативу.

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