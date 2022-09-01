Проблемы с безопасностью: в челябинском парке, где дети застряли на аттракционе, обнаружили нарушения

Директора отвечающей за аттракционы фирмы оштрафовали Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура нашла нарушения в челябинском экстрим-парке Crazyland. Летом там происходили аварийные остановки аттракционов, отдыхающих приходилось эвакуировать.

Во время инспекции выяснилось, что в парке не соблюдали техрегламент безопасности аттракционов и утвержденные правительством требования к их техническому состоянию.

— При эксплуатации аттракциона «Космическое путешествие» использовались внештатные ремни безопасности, что не отвечало требованиям о безопасности, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Вдобавок посетители могли свободно проходить в ограждаемую зону у аттракциона «Эйр Эйс», хотя доступ туда обязаны были ограничить.

Кроме того, в журналах техобслуживания обоих аттракционов не нашлось информации о текущем ремонте.

После проверки директора ООО «Космическая гонка» (фирма отвечает за два десятка аттракционов экстрим-парка) привлекли к административной ответственности за оказание услуг ненадлежащего качества. Роспотребнадзор оштрафовал директора на 3 тыс. рублей. А главного механика «Космической гонки» привлекли к дисциплинарной ответственности.

Нарушения обнаружили еще в июле. До того, в начале лета на одном из аттракционов в Crazyland провалился пол, а посетители застряли в своих креслах.

После прокурорской проверки нарушения устранили, но проблемы не прекратились. В конце августа девочки-подростки застряли на аттракционе, повиснув вниз головой. После инцидента проверку начал уже Следственный комитет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru