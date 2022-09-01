Здесь учат по-взрослому: в Челябинской области в 2022 году откроется еще четыре «IT-куба»

Дети разрабатывают мобильные приложения, создают 3D- и AR-проекты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году в Челябинской области откроется четыре «IT-куба» - в Магнитогорске, Кыштыме, Снежинске и Челябинске. В столице Южного Урала на торжественное открытие сегодня, 1 сентября, приедет глава города Наталья Котова. «Комсомольская правда-Челябинск» узнала, чем они будут полезны школьникам.

«IT-кубы» - это центры цифрового образования детей, которые открывают в рамках нацпроекта «Образование». Здесь дети изучают «взрослые дисциплины»: системное администрирование, мобильную разработку, основы алгоритмики и логики, кибергигиены и работы с большими данными, программирование на языке Python.

— С каждым годом спрос на обучение цифровым профессиям растет. В «IT-кубах» под руководством лучших наставников и педагогов дети разрабатывают всевозможные мобильные приложения, создают 3D- и AR-проекты для предприятий, бизнеса и государственных структур, — объясняет директор регионального центра технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.

Он добавляет, что все это способствует ранней профориентации детей – в будущем они продолжают обучаться по специальностям информационно-технического профиля и становятся специалистами лучших предприятий.

— «IT-кубы» без преувеличения можно назвать настоящей кузницей кадров для цифровой экономики региона, — напоминает Владислав Халамов.

В Челябинской области уже успешно работают три «куба» - в Сатке, Южноуральске и Миассе. Здесь не только интересно заниматься, но и приятно проводить время – все, вплоть до цвета стен, продумано до мелочей.

А первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт побывает в День знаний в «Кванториуме» в Златоусте. Это более масштабное пространство для дополнительного обучения детей инженерным профессиям. Такие «Кванториумы» уже работают в Челябинске и Магнитогорске.

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