В Челябинской области у 25 школьников 1 сентября диагностировали коронавирус

Некоторым детям пришлось пропустить линейку 1 сентября из-за болезни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 678 новых случаев коронавируса — на 45 больше, чем накануне. Среди новых инфицированных 25 школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 1 сентября, от Covid-19 лечатся 6 762 жителя Челябинской области. За сутки один пациент умер от ковидной пневмонии.

У 349 322 южноуральцев диагностировали коронавирус за все время с начала пандемии.

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