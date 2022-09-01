Клиенты Tele2 могут сэкономить до 63% на ОСАГО и получить 500 рублей на счет телефона

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Клиенты Теle2 могут выбрать лучший из тарифов 16 компаний и не тратить время на самостоятельное сравнение цен страховщиков. Выгода при покупке ОСАГО составит до 63%. После приобретения полиса клиенты Tele2 получат 500 рублей на счет телефона.

Стоимость полиса у разных страховщиков может различаться в 1,5-2 раза. Она зависит от таких факторов, как стаж водителя, страховая история, мощность автомобиля и территория регистрации собственника. В этой ситуации единственный способ выбрать выгодный вариант – сравнить предложения разных компаний. Чтобы проанализировать тарифы самостоятельно, понадобится несколько часов, причем каждый раз данные нужно вводить заново. С сервисом, который предлагает Tele2 с платформой «Финуслуги», это займет несколько минут.

Сервис рассчитывает цены от ведущих 16 страховых компаний и позволяет получить выгодный тариф с экономией до 63%. Это разница между максимальной и минимальной ценой полиса ОСАГО в одной категории транспортных средств для потребителей на текущую дату. При покупке полиса клиент не платит комиссию – деньги поступают напрямую на счет страховой компании. Приобретенный полис автоматически попадает в базу Российского союза автостраховщиков и доступен для проверки подлинности.

За покупку полиса ОСАГО с промокодом и регистрацию на «Финуслугах» абоненты Tele2 получают дополнительные преимущества: 500 рублей на счет телефона для оплаты услуг связи и бонус 1000 рублей на счет «Финуслуг». Акция действует до 31 декабря 2022 года.

Для покупки полиса нужно воспользоваться онлайн-калькулятором, который учитывает стаж, особенности автомобиля и отсутствие аварий. Понадобятся три документа: водительское удостоверение, паспорт, свидетельство о регистрации или ПТС. Клиенту останется только выбрать предложение с наилучшим ценником и оплатить с помощью банковской карты, после чего электронный полис придет на почту.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2:

«Мы предлагаем абонентам инновационные финтех-сервисы, которые упрощают многие рутинные процессы в жизни абонентов. Одно из самых интересных для клиента и заметных с точки зрения бизнес-эффекта направлений – это услуги, базирующиеся на страховых предложениях. Ранее мы предоставили абонентам возможность получить хороший кешбэк при оформлении ДМС или комплексно защитить свой смартфон от повреждений. Новый сервис по расчету ОСАГО показал высокий интерес пользователей к данному продукту сразу после запуска на пилотной группе. Конверсия при продвижении в наших классических каналах оказалась выше средней в два раза. Это логично: сервис экономит время и деньги клиента и дает приятный бонус в виде 500 рублей на счет телефона».

Материал предоставлен пресс-службой Tele2