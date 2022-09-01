Сделала стойку на бампере: в Челябинске иномарка врезалась в жилой дом под необычным углом

Фото: vk.com/achnov

В Челябинске Skoda Rapid врезалась в пятиэтажный жилой дом на улице Овчинникова. Авария произошла в ночь с 31 августа на 1 сентября.

Как сообщают очевидцы, иномарка вылетела с дороги, снесла ограждение, а потом налетела на стену жилого дома. Причем, не просто протаранила пятиэтажку, а замерла, упершись задним бампером в висящий на стене кондиционер.

На месте происшествия собралась толпа. Испуганные грохотом жители выглянули из дома посмотреть, что случилось, а прохожих привлекло необычное положение разбившегося автомобиля.

По данным ГИБДД Челябинска, авария случилась из-за того, что 39-летний водитель не справился с управлением.

Мужчина получил травмы, но не критичные: врачи отправили его лечиться на дому.

Обстоятельства аварии сейчас выясняют. На участке не оказалось камер наружного наблюдения, которые сняли бы аварию и помогли восстановить картину случившегося.

— Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть аккуратными и внимательными на дорогах, — прокомментировали инцидент в ГИБДД Челябинска. Там уточнили, что с 1 сентября на улицах стало больше детей-пешеходов, и риск происшествий вырос.

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