Южноуральцы смогут получать кешбэк за оплату услуг ЖКХ

Фото: Уралэнергосбыт

С 1 сентября 2022 года жители Южного Урала смогут получать кешбэк* 1% за оплату услуг ЖКХ, входящих в единую квитанцию «Уралэнергосбыт». Это станет возможным благодаря акции платежной системы «Мир», проводимой в содружестве с «Уралэнергосбыт». Максимальную сумму возврата смогут получать жители Челябинска, так как они имеют единую платежку за электрическую энергию, теплоснабжение и ГВС, а кешбэк рассчитывается со всей суммы платежа.

Для того чтобы стать участником акции и получать кешбэк с каждой оплаты нужно выполнить два простых условия:

1. Зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности. Для этого нужно просто ввести номер карты в специальном окне в личном кабинете или мобильном приложении «Уралэнергосбыт» (доступно в AppStore и Google Play), либо в личном кабинете Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт».

2. Оплачивать коммунальные услуги, включенные в единую квитанцию «Уралэнергосбыт», картой «Мир» в период с 01.09.2022 по 28.02.2023 в любом из трех сервисов на выбор: в личном кабинете «Уралэнергосбыт», в мобильном приложении или личном кабинете Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт».

Кешбэк будет возвращаться на карту «Мир», с которой производилась оплата, в течение 5-7 дней после ее совершения.

*Кешбэк — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).

Организатор акции АО «НСПК». Подробнее о правилах акции здесь.