Вместо телефонов будут флаг и гимн России: как челябинцы относятся к нововведениям в школах

Флаги будут поднимать в школах перед уроками в понедельник. Фото: Егор ИВЛЕВ

1 сентября началось в школах Челябинской области с исполнения гимна России и поднятия флага. В нашей трансляции мы рассказали, что делали дети и родители в это время.

Теперь поднимать флаг и слушать гимн школьники будут каждый понедельник перед началом уроков. А опускать его в пятницу или субботу после последнего урока.

Отношение челябинцев к нововведениям изучили социологи РАНХиГС. Чуть больше половины опрошенных, 50,5%, относятся к патриотическим порядкам положительно. Равнодушно к новшествам относятся 31,8%. А вот отрицательно – 15% опрошенных.

Также каждую неделю будут проходить «уроки о важном».

— Это тематические классные часы, которые будут посвящены наиболее актуальным проблемам социально-экономического развития страны и мира. Речь не идет о политинформации. Каждый день нам приносит новости, и должна быть правильная интерпретация этих новостей в рамках бесед с нашими школьниками с учетом их возрастных особенностей, — сообщил министр образования Александр Кузнецов КП-Челябинск.

Еще одно нововведение — телефоном на уроках пользоваться запретили. Как будут контролировать этот процесс, в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95.3 FM) рассказала первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

— Использовать телефон в учебном процессе нельзя в соответствии с санитарными нормами. Иногда мы отсылаем школьников: «Посмотрите в телефоне, зайдите на такой-то ресурс, посмотрите, что это значит». Такого быть не должно. Как это будет осуществляться, решает каждое учреждение. Будет это сбор телефонов в коробочку или дети будут оставлять их у себя, а учителя будут следить, чтобы их не использовали. Надо сделать все, чтобы телефоны не отвлекали от учебы.

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