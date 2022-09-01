В Челябинске дети устроили опасные игры на балконе высотки

Фото: Академ-безопасность/vk.com

На северо-западе Челябинска заметили троих детей в опасной ситуации. Мальчишки забрались на перила балкона на 17-м этаже и сидели там, свесив ноги. О происшествии рассказали в центре мониторинга «Академ-безопасность».

Проходившая мимо девушка заметила детей на балконе и стала их фотографировать. Зоркие дети увидели, что их снимают, тут же слезли с перил, спустились на лифте и убежали из подъезда.

В управляющей компании теперь просят родителей провести воспитательные беседы, чтобы дети не подвергали себя риску.

Ранее в Челябинской области спасатели сняли с крыши расстроенного подростка из детдома.

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