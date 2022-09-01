Не самое высокое, зато в центре города: в Челябинске заработало еще одно колесо обозрения

Фото: управление культуры Челябинска

В Городском саду имени Пушкина в Челябинске 1 сентября запустили колесо обозрения.

— Аттракцион взят в аренду парком и установлен после капитальной реставрации и получения всех необходимых допусков и разрешений, — сообщили в челябинском управлении культуры.

Аттракцион поднимает посетителей на высоту 27,5 метра — это сравнимо с высотой девятиэтажного дома. Один оборот колеса занимает шесть минут.

У аттракциона 20 кабинок, в каждую пускают максимум по четыре человека. Застекленных со всех сторон капсул нет, все кабинки открытые.

Напомним, этим летом новое колесо обозрения заработало в парке имени Гагарина. Оно всего на полметра выше того, что стоит в Горсаду, а катание на нем длится 5 минут.

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