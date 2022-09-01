В День знаний на челябинские дороги выехала байкерша в школьной форме

Днем байкерша в школьной форме проезжала мимо здания "Комсомолки"
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
1 сентября на челябинских дорогах заметили ученицу на байке. Девушка в советской форме рассекает по дорогам, будто спешит на линейку. Но оказалось, что за рулем вовсе не школьница.
Мощном красным байком управляет девушка в черном платье и черных капроновых колготках. Поверх надет белоснежный кружевной сарафан, а на голове – шлем с кошачьими ушками.
Со стороны кажется, что это ученица, которая пошла против системы, и за такое эффектное появление ее может ждать выговор. Но на деле девушка уже давно окончила школу: сейчас ей 30 лет.
— Это перфоманс для водителей. И школьная форма не моя, я 11 классов не заканчивала. Просто купила, когда у нас появилась эта акция, — пожала плечами мотоциклистка.
Увидеть байкершу в школьной форме челябинцы могут дважды в год. Так она развлекает водителей 1 сентября и 25 мая – в день последнего звонка. Акцию байкеры проводят уже несколько лет подряд.
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