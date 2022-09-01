Сотрудники «Колизей» зовут в фитнес-клуб, если похудеть к лету так и не получилось

Фото: Колизей

«Колизей» — сеть фитнес-клубов в Челябинске. Целых три клуба на северо-западе и в центре Челябинска. Чтобы вы были здоровыми и поддерживали классную фигуру, в «Колизее» есть тренажерный зал, кардиозона, 18 видов групповых занятий, сауна и солярий. Если вы только начинаете заниматься, дежурный тренер будет рядом. Профессионалам или тем, кто серьезно настроен, персональные тренеры разработают программу тренировок и питания.

Фото: Колизей

Никогда не были в фитнес-клубе «Колизей»? Попробуйте бесплатно! Для всех новых клиентов есть пробное занятие, в тренажерном зале или в зале групповых программ на выбор.

Не будем расписывать, как там классно, ведь вы можете сказать это сами, попробовав целый месяц тренировок со скидкой 40%, всего за 1 990 рублей.

Также вы можете выбрать любые тренировки на свой вкус: силовые, танцевальные, mind-body, аэробика. А с 22 по 24 сентября там распродажа, и сделать это можно со скидкой! Клубная карта на 6 месяцев + целых 3 месяца заморозки всего от 8 990 рублей.

Настроены серьезно? Клубная карта на 12 месяцев — самая выгодная! С ней одна тренировка стоит от 83 рублей. Представляете? Это в 2 раза дешевле чашки кофе.

А получить гарантированный результат можно благодаря персональным тренировкам! Тренеры — опытные, квалифицированные специалисты, разрабатывающие безопасные программы тренировок, основываясь на ваших целях, опыте занятий, противопоказаниях. Специальное предложение только во время распродажи: 2 месяца персональных тренировок за 16 990 рублей!

Фото: Колизей

Только с 22 по 24 сентября распродажа в сети фитнес-клубов «Колизей»! Все цены и предложения действительны только в дни распродажи. Подробности по телефону: 217-05-02.

Фитнес-клуб находится по адресам:

- Чичерина, 37;

- Свердловский пр., 35;

- Молодогвардейцев, 38а.

Только с 22 по 24 сентября распродажа в сети фитнес-клубов «Колизей»! Все цены и предложения действительны только в дни распродажи. Подробности по телефону: 217-05-02.

Фитнес-клуб находится по адресам:

- Чичерина, 37;

- Свердловский пр., 35;

- Молодогвардейцев, 38а.