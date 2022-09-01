На международный фестиваль духовной музыки в Челябинскую область приедут только мужские хоровые коллективы

Капелла мальчиков и юношей Созвучие (Челябинск)

Проведение этого грандиозного хорового и певческого форума – одна из новых музыкальных традиций Южного Урала. Культурный проект стартовал в 2016 году и уже вскоре получил международный статус, обрел свое лицо и авторитет среди коллег-музыкантов. В этом году фестиваль состоится с 15 по 19 сентября и пройдет уже в шестой раз. Планируется 14 концертов в 10 городах области: Челябинске, Кыштыме, Карабаше, Копейске, Миассе, Южноуральске, Златоусте, Сатке, Аше и Троицке. Главными площадками по-прежнему остаются зал органной и камерной музыки «Родина» в Челябинске, а также храм Рождества Христова и народный дом в Кыштыме. О самых знаковых событиях шестого международного фестиваля духовной музыки рассказали его организаторы.

В этом году к нам приедут исключительно мужские хоровые коллективы, такова главная особенность фестиваля. Мы ждем камерные хоры Вологодской и Карельской филармоний, хор Валаамского монастыря, Архиерейский мужской хор Казанско-Богородицкого монастыря (Республика Татарстан, Казань). Также примут участие наши челябинские коллективы: мужской состав камерного хора имени Валерия Михальченко и капелла мальчиков и юношей «Созвучие».

– У нас будет редкая возможность услышать лучшие мужские хоровые коллективы, которые приедут из разных регионов страны, – отмечает художественный руководитель фестиваля, главный дирижер Челябинского камерного хора имени В. Михальченко. – Мужское пение имеет глубокие исторические корни, справедливо считаясь носителем особого духовного воздействия на слушателей. «Хор – это высочайшее искусство и искренний разговор со слушателями», – писал Владимир Николаевич Минин, создатель и бессменный художественный руководитель Московского камерного хора. Мы очень надеемся именно на такой искренний разговор со слушателями. Давно известно – хоровое пение обладает огромной силой, оно объединяет людей, дает им душевный подъем и новые силы жить. Поэтому везде, где бы мы ни выступали, встречаем теплый и радушный прием, и нам всегда задают вопрос: «Когда вы приедете в следующий раз?».

Все участники – профессионалы самого высокого уровня, настоящие мастера сцены. Многие коллективы, кстати, приедут уже во второй и даже в третий раз. Сложилась традиция: коллективы-участники из разных регионов пишут отзывы после завершения фестиваля. Практически каждый хор писал о своем желании приехать повторно. Огромная потребность в жанре духовной музыки есть и у слушателей – это большой стимул для развития фестиваля.

Открытие фестиваля состоится 15 сентября в органном зале «Родина» выступлением мужского хора Карельской государственной филармонии. Закрытие фестиваля планируется в Храме Рождества Христова в Кыштыме 18 сентября. Еще одна особенность нынешнего фестиваля –заключительный гала-концерт, который соберет в этот вечер всех участников на одной сцене. К этому моменту все уже выступят со своими концертами в городах области, музыканты смогут наполниться впечатлениями, самим духом фестиваля и его праздничной атмосферой, увидят, как тепло принимают слушатели. И это сделает заключительный концерт неповторимым.

Каждый коллектив по традиции представит свое творчество, а в финале выступит сводный хор численностью в 90 человек, за дирижерский пульт которого встанет хормейстер Челябинского камерного хора им. В.В. Михальченко Ольга Селезнёва. Эффект усилит видео- и световое сопровождение как внутри, так и снаружи храма Рождества Христова в Кыштыме. Мы заранее предполагаем, что зал будет заполнен максимально – кыштымцы ждут этот праздник музыки целый год.

В рамках форума планируются круглые столы с участием руководителей коллективов, куда приглашены хормейстеры и преподаватели вузов и школ искусств Челябинска. Состоится мастер-класс, который проведет Владимир Николенко, художественный руководитель Камерного хора «Таврический благовест» из Симферополя.

Информационные партнеры мероприятия: Областное телевидение, Издательский дом "Комсомольская правда", Издательский дом "Гранада Пресс".

Афиша фестиваля духовной музыки

15 СЕНТЯБРЯ

Открытие фестиваля. Челябинск, зал органной и камерной музыки «Родина», 18.30. Мужской камерный хор Карельской государственной филармонии

Аша, ДК «Металлург», 18.00. Архиерейский мужской хор Казанско-Богородицкого монастыря (Республика Татарстан, Казань)

Карабаш, ДШИ, 18.00. Хор юношей «Созвучие» (Челябинск)

16 СЕНТЯБРЯ

Копейск, ДК им. С. Кирова, 18.00. Капелла мальчиков и юношей «Созвучие» (Челябинск)

Кыштым, Народный дом, 18.00. Мужской камерный хор Карельской государственной филармонии

Сатка, ДК «Магнезит», 18.00. Архиерейский мужской хор Казанско-Богородицкого монастыря (Республика Татарстан, Казань)

Златоуст, ДК «Булат», 18.00. Мужской хор Вологодской областной государственной филармонии им. В.А. Гаврилина

17 СЕНТЯБРЯ

Кыштым, ДК Металлургов, 16.00. Хор Валаамского монастыря

Челябинск, зал органной и камерной музыки «Родина», 11.00. Мастер-класс, Владимир Николенко (Республика Крым, Симферополь). Челябинский камерный хор им. В. Михальченко

Челябинск, зал органной и камерной музыки «Родина», 18.00. Мужской хор Вологодской областной государственной филармонии им. В. А. Гаврилина.

Троицк, церковь Александра Невского, 14.00. Мужской камерный хор Карельской государственной филармонии

Южноуральск, ГДК, 18.00. Владимир Николенко (Республика Крым, Симферополь), Челябинский камерный хор им. В. Михальченко

Миасс, ДК автомобилестроителей, 18.00. Архиерейский мужской хор Казанско-Богородицкого монастыря (Республика Татарстан, Казань)

18 СЕНТЯБРЯ

Кыштым, Храм Рождества Христова, 18.00. Закрытие фестиваля.

- Хор Валаамского монастыря

- Мужской хор Вологодской областной государственной филармонии им. В.А. Гаврилина

- Мужской камерный хор Карельской государственной филармонии

- Архиерейский мужской хор Казанско-Богородицкого монастыря (Республика Татарстан, Казань)

- Мужской хор Челябинского камерного хора им. В. Михальченко

19 СЕНТЯБРЯ

Челябинск, концертный зал им. С. Прокофьева, 10.00. Круглый стол «Хоровое искусство в духовной культуре молодежи: проблемы, перспективы»

Спикер – заслуженный работник культуры РФ, кавалер ордена Дружбы народов Валерий Гончаров (г. Вологда)

Детская филармония Южного Урала, 16.00. Мужской хор Вологодской областной государственной филармонии им. В. А. Гаврилина

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