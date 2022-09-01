Стало известно, какие профессии челябинцы стремятся освоить самостоятельно

Челябинцы стали чаще получать образование, не выходя из дома Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Челябинской области стали чаще интересоваться изучением IT и программирования. К такому выводу пришла компания «МегаФон», сотрудники которой проанализировали динамику трафика на 40 сайтах.

По их данным, сайты с изучением IT, программирования и иностранных языков, стали популярней в два раза. Кроме этого, на 10% вырос интерес к видеоурокам, лекциям и вебинарам.

— Отметим, что летом южноуральцы стали обучаться активнее — динамика посещений образовательных сайтов составила 10% к зимнему периоду и 6% к весеннему, — добавили в пресс-службе «МегаФона» на Урале.

Общее посещение образовательных сайтов с начала 2022 года выросло в полтора раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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