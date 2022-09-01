К Дню города в Челябинске развесят километр флажных гирлянд

Челябинск активно готовится к празднованию 286 дня рождения. В частности, город активно украшают флагами, большая часть которых уже распределена и установлена.

Сочные каскады и яркие костры из флагов будут радовать челябинцев в основных прогулочных зонах: пл. Революции и Театральная площадь, набережная р. Миасс, Сад Победы, вход в парк им. Терешковой, парк им. Гагарина, сквер Тополиной аллеи и сквер «Алое поле».

Вдоль главных гостевых автомобильных маршрутов: мосты по ул. Черкасская, Северо-Крымская, Кирова, Красная, Ленинградский мост и мост пос. Мелькомбинат, на разделительных полосах возле ЮУрГУ и по Копейскому шоссе.

Аэропорт «Курчатов» встречает гостей города каскадом из флагов 11, 9 и 7 метров.