В организации вывоза и сбора ТКО в поселках Раздолье и Южный Посад будут изменения

В поселках Раздолье и Южный Посад Магнитогорска с 1 сентября 2022 года будет организован бесконтейнерный сбор твердых коммунальных отходов. Вывоз мусора из частного сектора будет осуществляться по вторникам и субботам в строго обозначенное время. Для сбора отходов решением местной администрации утверждены две точки сбора:

- к первой точке сбора ТКО, которая располагается в районе дома №1 по ул. Земляничная, мусоровоз будет подъезжать с 8:00 до 8:30;

- ко второй точке сбора ТКО, которая располагается в районе дома №54 по ул. Раздольная, мусоровоз будет подъезжать с 8:35 до 9:05.

Отметим, что бесконтейнерный способ подразумевает соблюдение четкого временного графика приезда мусоровоза, в кузов которого потребители услуги смогут складировать мешки с мусором. Время ожидания техники в каждой локации будет составлять не более 30 минут.

Установленный в частном секторе бункер для накопления ТКО в ближайшее время будет вывезен со стационарной точки сбора отходов, которая будет ликвидирована.