В Челябинске лжесоцработники ходят по домам и обкрадывают пенсионеров

Полицейские ведут поиск мошенников Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске мошенники под видом соцработников ходят по домам и обкрадывают пенсионеров. В полицию уже обратились две пожилые женщины, пострадавшие от действий злоумышленников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Чтобы заинтересовать потерпевших и попасть в их квартиры, злоумышленницы предлагали социальные услуги, сообщали о якобы увеличении пенсии, положенной дотации, а также использовали другие темы разговора, — рассказали в полицейском главке.

В Ленинском районе лжесоцработница убедила 90-летнюю пенсионерку в необходимости замены денежных купюр и переписи их номеров. Она увидела, где именно женщина хранит сбережения и украла 20 тысяч рублей.

В Тракторозаводском районе 60-летняя пенсионерка стала жертвой двух лжесоцработниц. Из ее квартиры они украли деньги и украшения, которые хранились в шкатулке. Пока одна из них отвлекала челябинку, вторая забрала все содержимое и подменила настоящие купюры на билеты «банка приколов». Женщина лишилась имущества и денег на 70 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о краже. Сейчас лжесоцработников ищут, им грозит до пяти лет лишения свободы.

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